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في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

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تحتفل اليوم الخميس 17 سبتمبر، الفنانة عبلة كامل، أو عبلة كامل محمد عفيفي، بعيد ميلادها الـ 60، إذ ولدت في مثل هذا اليوم في قرية نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، عام 1960. 
بدأت عبلة كامل، حياتها الفنية، حينما شاهدها المخرج يوسف شاهين حيث رشحها للاشتراك في فيلم (وداعا بونابرت) عام 1985 ثم شاركت في فيلم (الطوفان) للمخرج بشير الديك ثم مع محمد صبحي، حيث رشحها معه في مسرحية (وجهة نظر) والتي أثبتت من خلالها تفوقا وتألقا كبيرا فقد جسدت دور الفتاة (الكفيفة) وبرعت في تجسيد الدور بما يحمله من تركيز في نظرة عينيها.

تزوجت عبلة كامل، في أول حياتها الفنية من المخرج أحمد كمال وأنجبت منه ابنتين ثم انفصلت عنه في هدوء ثم تزوجت من الفنان محمود الجندي ولم تستمر زيجتهما طويلا لينفصلا في هدوء أيضا.

وصرح الفنان الراحل محمود الجندى فى آخر حواراته التليفزيونية بأن سبب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل، هو رفضه لكونه «زوج الست»، موضحا أن الأعمال التى كانت تعرض عليه فى هذه الفترة كانت مجاملة لها وليس لفنه وأن رجولته كانت لا تسمح له بهذا الشعور.  

يذكر أن الفنان الراحل محمود الجندى، تزوج من الفنانة عبلة كامل فى أكتوبر 2003، بعد أن جمعهما فيلم «الطوفان» وانفصلا بعد عامين من الزواج. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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