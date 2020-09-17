كرت راسل يجسد سانتا كلوز من جديد في الجزء الثاني من "كريسماس كرونكيلز"

طرحت شبكة البث الرقمي نتفليكس الإعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد للنجم كرت راسل، "كريسماس كرونكيلز"، وهو الجزء الثاني من فيلم طرح بالعنوان نفسه نهاية العام الماضي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم، الذي تدور احداثه حول شخصية سنتا كلوز، أو بابا نويل، في اطار سينمائي حي، يجسده كرت راسل.

وسيظهر في هذا الجزء الجديد من الفيلم النجمة جولدي هون، زوجة النجم كرت راسل، في دور رئيسي.



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