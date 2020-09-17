طرح الإعلان الترويجي لفيلم "the father"

أحمد جمال أحمد

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عاد النجم القدير انتوني هوبكينز للظهور من جديد على الشاشة الفضية، بطرح الإعلان الترويجي لأحدث افلامه بعنوان the father.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان التوريجي للفيلم الجديد، الذي يشارك في بطولته النجمة أوليفيا كولمان، وهو مقتبس من عرض مسرحي يحمل العنوان نفسه.

ومن تأليف المؤلفة المسريحة "فلروين زيل"، يقدم الفيلم بأحداث درامية على شاشة السينما ويطرح قريبا.



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