Advertisements

قام مغني الراب كاني ويست بنشر مقطع فيديو عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أهان من خلاله جوائز جرامي بشكل غير مسبوق.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من المقطع الذي ظهر به كاني يتبول على أحد تماثيل جوائز الجرامي، بهدف التعدي على العاملين كافة على صناعة الموسيقى.

ومع الفيديو كتب يقول أنه يعتبر صناعة الموسيقى في الولايات المتحدة شبيهة لسفينة للاتجار بالعبيد.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إهانة غير مسبوقة يتعرض لها حفل جوائز جرامي بسبب كاني ويست على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.