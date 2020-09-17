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برنامج SNL يشهد عودة جيم كاري

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أحمد جمال أحمد

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يعود النجم الكوميدي الكبير جيم كاري، للظهور ضمن احداث برنامج التوك شو والاستعراضات SNL، في اول حلقات بأكتوبر المقبل.
وقالت صحيفة ديلي ميل، ان البرنامج سيقدم سكتشات كوميدية، تروج للتصويت في انتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة.
ومن ضمن العروض التي سيقدمها البرنامج، سيجسد النجم جيم كاري شخصية المرشح الرئاسي جو بايدن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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