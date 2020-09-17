مسلسل انت اطرق بابي يتصدر جوجل لهذا السبب؟

تصدر المسلسل التركي "انت اطرق بابي"، مؤشرات بحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة عبر شاشات التلفزيون.

مسلسل انت اطرق بابي تدور أحداثه حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.

وسيركان يعرض على ايدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.