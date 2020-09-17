فاروق حسني: سعدت بحضور معرض ”كنوز متاحفنا 5” بمجمع الفنون

قام الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، اليوم بزيارة معرض مختارات من الفن الأوربي، النسخة الخامسة من سلسلة كنوز متاحفنا والذي افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك.
وقال الفنان فاروق حسني في تصريحات صحفية: استمتعت بمشاهدة الأعمال الرائعة لكبار فناني العالم شاعراً بالزهو والفخار لما تمتلكه مصر من عيون الفن العالمي وكنوز براقة مبهرة..كما سعدت بسيناريو عرض هذه الأعمال والذي عكس قيمتها وأبرز أهميتها مستغلا القيمة الأثرية لهذا القصر .
افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة معرض "كنوز متاحفنا" في نسخته الخامسة، بقصر عائشة فهمي بالزمالك.، ويستمر المعرض إلى يوم 31 أكتوبر المقبل.
و يضم أكثر من 100 عملا فنىا، تم اختيارها من مقتنيات المتاحف المصرية مثل متحف الجزيرة، ومتحف محمود خليل وحرمه، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
ويتميز المعرض بتنوع الأعمال بين تصوير زيتى ونحت، لكوكبة من الفنانين العالميين، أمثال (بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار، وألفريد سيسلى وديجا) وغيرهم كثيرون من علامات الفن الأوربي.
وتغطي الأعمال في مجموعها، فترة زمنية تتجاوز المائتى عام، ليكون المعرض بمثابة فرصة حقيقية للتعرف على الحركات الفنية التى سادت أوربا فى تلك الفترة الزمنية، والربط بينها، حيث تعد تلك العروض الاستثنائية، تجربة فريدة فى الحركة التشكيلية المصرية، ونهجا مثمرا يذكرنا بأن مصر كانت ومازالت، مركزا ومقصدا لكل فنون العالم.
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