الارشيف / فن ومشاهير

المخرج حسام الحسيني ينفي إصابته مع محمد رمضان بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أخبارًا تزعم إصابة كلا من الفنان محمد رمضان، والمخرج حسام الحسيني بفيروس وذلك أثناء تواجدهم في دبي لتصوير فيديو كليب أغنية "يا حبيبي" .

وتسبب هذا الخبر في حدوث حالة من القلق لمحبيهم، مما دفع المخرج حسام الحسيني يرد على تلك الشائعات، عبر خاصية الستوري الخاص بحسابه الشخصي علر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب:"أنا زي الفل ومافيش أي حاجة".

وأضاف حسام الحسيني:" الخبر ده كل الصحفيين بعتهولي مش عارف جايب الخبر ده منين، وبيتنشر على أى أساس".

وتعاون حسام الحسيني مع محمد رمضان في أغنية "يا حبيبي"، وقام رمضان بغنائها مع المطرب الفرنسي العالمي مايترى جيمس، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالإضافة إلى تصدرها المركز الأول فى 15 دولة أخرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المخرج حسام الحسيني ينفي إصابته مع محمد رمضان بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا