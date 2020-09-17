المخرج حسام الحسيني ينفي إصابته مع محمد رمضان بفيروس كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أخبارًا تزعم إصابة كلا من الفنان محمد رمضان، والمخرج حسام الحسيني بفيروس كورونا وذلك أثناء تواجدهم في دبي لتصوير فيديو كليب أغنية "يا حبيبي" .
وتسبب هذا الخبر في حدوث حالة من القلق لمحبيهم، مما دفع المخرج حسام الحسيني يرد على تلك الشائعات، عبر خاصية الستوري الخاص بحسابه الشخصي علر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب:"أنا زي الفل ومافيش أي حاجة".
وأضاف حسام الحسيني:" الخبر ده كل الصحفيين بعتهولي مش عارف جايب الخبر ده منين، وبيتنشر على أى أساس".
وتعاون حسام الحسيني مع محمد رمضان في أغنية "يا حبيبي"، وقام رمضان بغنائها مع المطرب الفرنسي العالمي مايترى جيمس، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالإضافة إلى تصدرها المركز الأول فى 15 دولة أخرى.
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