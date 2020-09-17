بسنت شوقي تنضم لقائمة أبطال "نمرة اتنين" مع عمرو يوسف وطارق العريان

تعاقدت الفنانة بسنت شوقي على بطولة حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين"، وهي من
تأليف سما عبد الخالق وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، نهى عابدين.
وتدور أحداث "نمرة اتنين" في 8 حكايات منفصلة كل حكاية يتم طرحها في حلقة واحدة فقط وكل حلقة تضم أبطالاً ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وتضم قائمة الأبطال مجموعة من الفنانين منهم منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، شيرين رضا، إياد نصار، آسر ياسين، عادل كرم، صبا مبارك، أحمد مالك.
والجدير بالذكر أن بسنت شوقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "ليه لأ"، والمسلسل بطولة أمينة خليل، محمد الشرنوبي، شيرين رضا، هالة صدقي، عمر السعيد، هاني عادل، محسن محيي الدين، مريم الخشت، ناردين فرج، عمر الشناوي، صدقى صخر، محمد شاهين، وإخراج مريم أبو عوف.
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