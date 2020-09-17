غدًا.."جوازة ست نجوم" و"ذهب الليل"على مسرح بيرم التونسي في حفلة واحدة

يستعد البيت الفني للمسرح بقيادةالمخرج محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية ، لتقديم عرض "جوازة ست نجوم" غدًا الجمعة الموافق 18 سبتمبر، وذلك ضمن مبادرة المؤلف المصري تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وأيضًا مسرحية "ذهب الليل"، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً.

عرض "ذهب الليل" مستوحي من حياة الفنان محمد فوزي، وهي بطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر، إخراج سعيد قابيل.

أما عرض "جوازة ست نجوم" تدور أحداثه حول عروسين في أول يوم زفافهما يتعرضان لمواقف كوميدية وتدخلات من جانب الأهل ومن جانب جرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي، العرض بطولة رضا ادريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور، ديكور دنيا عزيز، موسيقي شريف ياسر، تأليف وإخراج أحمد مصطفى.