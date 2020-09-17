ننشر صورًا جديدة من الحلقة الـ 16 لمسلسل The walking dead

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل the walking dead صورًا جديدة من الحلقة 16 من الجزء العاشر والتي ستعرض قريبا .

وكشفت قناة AMC عن أن الموسم الـ 11 سيكون الأخير لـ المسلسل الأمريكي الشهير the walking dead، لافتة إلى أنه سيستمر عرض المسلسل حتى نهاية العام الجاري.

وقالت القناة الأمريكية، إن هناك خططًا من أجل تقديم عملين دراميين مشتقين من أحداث مسلسل The walking dead.