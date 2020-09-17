حيث شاركت جمهورها بمجموعة صور من العرض الخاص لفيلم "زنزانة7" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت منه بالصور برفقة أحمد زاهر ، نضال الشافعي وإبرام نشأت وآخرين ، وعلقت قائله :" الحمد لله الف حمد وشكر ليك يارب ، زنزانة 7 مبروك علينا جميعاً ومبروك لكل نجوم الفيلم أصدقائي وزملائي مجهود وتعب يارب تحصدوا ، إخراج المجتههد إبرام نشأت ، سعيدة إني كنت وسط البوكية الجميل ده والف مبروك للجميع.
ويشار إلى أن فيلم "زنزانة 7"، تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منه فضالي تشارك جمهورها بصور من العرض الخاص لفيلم "زنزانة7" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.