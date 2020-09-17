لقاء الخميسي تودع الصيف بصورة من الشاطئ برفقة زوجها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام. وظهرت بالصورة برفقة زوجها من الشاطئ ، وهي تودع الصيف علي طريقتها الخاصة قائله :"باي باي الصيف ". يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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