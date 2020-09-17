صباح الخير لكل اللي بيحبوني بس.. عبير صبري تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

وعلقت عبير صبري على الصورة قائلة: "صباح الخير.. لكل اللي بيحبوني بس"
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يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
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