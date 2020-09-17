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حقيقة وضع جيجي حديد لطفلتها من زين مالك

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أثار الملياردير الشهير محمد حديد، الجدل بعد إعلانه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن وضع ابنته عارضة الازياء العالمية جيجي حديد لطفلتها الأولى من المغني البريطاني زين مالك.

وبعد إثارة حالة من البلبلة حول وضع جيجي حديد لطفلتها سرًا، سرعان ما قام محمد حديد بنفي هذا الخبر مؤكدا ان العائلة مازالت تنتظر مولودها الجديد.

ونشرت عارضة الأزياء جيجي حديد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتى تكشف عن تغيرها في أواخر شهور حملها.
وظهرت جيجي حديد، في آخر صورة لها من أحدث جلسة مرتدية فستانا شفافا باللون الزيتي الفاتح ليكشف عن بطنها بشكل واضح.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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