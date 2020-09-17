حقيقة وضع جيجي حديد لطفلتها من زين مالك

أثار الملياردير الشهير محمد حديد، الجدل بعد إعلانه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن وضع ابنته عارضة الازياء العالمية جيجي حديد لطفلتها الأولى من المغني البريطاني زين مالك.
وبعد إثارة حالة من البلبلة حول وضع جيجي حديد لطفلتها سرًا، سرعان ما قام محمد حديد بنفي هذا الخبر مؤكدا ان العائلة مازالت تنتظر مولودها الجديد.
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