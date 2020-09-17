بالأصفر الكنارى.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت نسرين طافش في الصورة وهي ترتدي فستان أصفر منق ابيض ، وشعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف .

وعلقت نسرين طافش علي الصورة : "و لأن وجهك من رضا .. سبحان من بسط الرضا ".

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

والعمل ينتمى إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.

