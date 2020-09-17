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إطلالة لـ سمية الخشاب من داخل حمام السباحة

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نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو  جديدة لها من خلال خاصية الاستوري  على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
و ظهرت سمية الخشاب  بأطلالة جريئة بنظارة لامعة من داخل حمام السباحة 

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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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