في عيد ميلادها.. تعرف علي قصة اعتزال عبلة كامل التمثيل

تحتفل اليوم الفنانة المبدعة عبلة كامل بعيد ميلادها حيث أكملت الستين عاماً ، وهي تتمتع بمسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة والتي جعلت لها مكانة كبيرة بقلوب الجمهور.

وتعتبر عبلة كامل من أهم النجمات في تاريخ الدراما المصرية، فقد شاركت في السينما والمسرح والتليفزيون بأعمال لا تنسى، أبرزها "وجهة نظر"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "هيستريا"، وغيرها.

وتداول مؤخراً رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تفيد بإعتزال عبلة كامل التمثيل، وتغيير أرقام تليفوناتها حتي لا يتمكن أحد من الوصول إليها ، ولم تخرج عبلة كامل لتؤكد ذلك الخبر أو كذبه وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها لا تعرف شئ بشأن اعتزالها التمثيل.

وعبر خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى المصرية، أعلن أحمد كمال طليق عبلة كامل أن هذه الأنباء غير صحيحة ،وأشار إلى أنهم كذبوا أكثر من مرة خبر اعتزالها الفن الذي اجتاح السوشيال ميديا قبل فترة، وذهبت الفنانة لوزارة الداخلية لتقديم بلاغ.

وكان آخر أعمالها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي تم عرضه عام 2018، وشاركها البطولة رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج مصطفى الشال.