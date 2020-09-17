بصورة أبيض وأسود.. نور اللبنانية توجه رسالة لجمهورها عبر انستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية نور جمهورها بصورة لها أبيض وأسود عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت نور علي الصورة قائلة : لقد تباطأ العالم حتى تتمكن من إعادة اكتشاف نفسك. وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي : قمر ، عندك حق ، ارق واحدة اقر ايضا : يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور مسلسل "رحيم" الذي عرض في موسم رمضان 2018، الذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه. مسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال ومحمد رياض ودينا وصبري فواز ورياض الخولي وحسن حسني، ومنى فاروق، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ومن إنتاج شركة "فنون مصر" المملوكة لكل من محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.

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