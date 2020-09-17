وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
قمر، بنحبك اوي، كل يوم بتصوري وتحلو عن اليوم الي قبلة
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كانت قد طرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ربنا يديم علينا النعمة.. لطيفة تنهي عطلتها الصيفية وتودع الساحل الشمالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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