ربنا يديم علينا النعمة.. لطيفة تنهي عطلتها الصيفية وتودع الساحل الشمالي

نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة أثناء عطلتها الصيفية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت لطيفة في الصورة على أحد الشواطئ وعلقت قائلة: "باي باي ساحل الحمدلله على الوقت الحلو اللي قضيناه في اجمل مكان في الدنيا في #الساحل_الشمالي ربنا يديم علينا النعمة".

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر، بنحبك اوي، كل يوم بتصوري وتحلو عن اليوم الي قبلة

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كانت قد طرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.