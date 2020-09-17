

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة له من كواليس برنامج راجل واتنين ستات وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وظهر سامح حسين برفقة رئيس تحرير البرنامج، وعلق قائلا: من كواليس برنامج #راجل_2ستات على قناة @ontv مع رئيس تحرير البرنامج . صديقى معتصم حمدى". اقرا ايضا : كانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل. مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سامح حسين ينشر صورة من كواليس برنامج "راجل واتنين ستات" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.