في عيد ميلادها.. حساب وهمي وضع عبلة كامل في مأزق

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة الكبيرة عبلة كامل التي عاش جمهورها قلقًا كبيرًا بعد تداول شائعات عن اعتزالها الفن بشكل نهائي، ونشر حساب وهمي منسوب لعبلة كامل تغريدة تشير إلى اعتزالها الفن بشكل نهائي رغم نفى النجمة هذا الأمر حيث أثيرت حالة من الضجة.

وقال الحساب الوهمي لعبلة كامل: "الحمد الله قررت أعتزل الفن بشكل نهائي، وأتمنى أكون قدمت طول السنين اللي فاتت أعمالاً هادفة وقدرت أدخل على قلوبكم السرور".