عرض حفل اليسا "اللايف" على قناة ام بي سي.. اليوم

أعلنت الفنانة اللبنانية اليسا، عن عرض حفلتها لايف التي احيتها قبل بضعة أشهر وأذيعت عبر تطبيق شاهد حصريا عن عرضها مساء اليوم عبر قناة ام بي سي ١.
وغردت اليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة: "حفل لايف الذي قامت بإحيائه من اجل كورونا سوف يذاع الليلة على قناة ام بي سي .. ولأول مرة سوف أشاهده معكم أحبائي".
حققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".
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