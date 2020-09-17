فايز المالكي عن رحلة الكروز السعودية:"منحتني فرصة اكتشاف سحر الطبيعة في المملكة"

فايز المالكي أنهى جولته على متن رحلات الكروز في المملكة العربية السعودية التي انطلقت من شواطئ البحر الأحمر وتزور العديد من المناطق الساحلية في المملكة، وقد وجه الفنان السعودي رسالة لمنظمي الرحلة بعد انتهائها.

فايز المالكي: "رحلة الكروز منحتي فرصة لاكتشاف جمال المملكة"

فايز المالكي اشاد برحلة الكروز ووصفها بأنها فرصة لاكتشاف سحر وجمال الطبيعة في المملكة العربية السعودية وذلك في أكثر من تدوينة كتبها عبر حسابه على "تويتر" حيث أوضح أن هناك العديد من المناطق السياحية في المملكة التي تم اكتشافها من خلال هذه الرحلة فكتب فايز المالكي: "رحلة كروز السعودية منحتني فرصة كبيرة لاكتشف جمال المملكة العربية السعودية، طبيعتها الخلابة، ومواقعها السياحية الفاتنة، واجوائها المنعشة و(الرايقة)، وشعبها العظيم،، شكراً لكم".

فايز المالكي: "رحلة كروز من أجمل الرحلات في حياتي"

فايز المالكي وصف رحلة الكروز بأنها من أهم الرحلات التي قام بها في حياته نتيجة التنظيم الذي أثار إعجاب جميع أعضاء الرحلة وكذلك البرنامج الترفيهي المعد لها والاحترافية الكبيرة الذي ظهر بها فريق التنظيم فقال: "رحلة كروز السعودية واحدة من أجمل وأسعد الرحلات في حياتي، التنظيم مبهر، والبرنامج الترفيهي المعد للرحلة ممتع بلا حد، وطاقم العمل في السفينة محترف جداً، وفريق التنظيم كان في غاية الرقي والاحترام والتعاون".

فايز المالكي وجه في النهاية الشكر لفريق التنظيم وأكد أنهم استطاعوا أن يوفروا الراحة للضيوف بشكل كامل طوال أيام الرحلة فكتب: "شكراً كروز السعودية على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، ولطافة وطيب التعامل، وعلى المتعة التي استوطنت صدورنا منذ الساعة الأولى على متن الرحلة وحتى اليوم الأخير".

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فايز المالكي قد نشر عبر حسابه على "تويتر" فيديو له من داخل سفية الكروز وكشف عن مدى الفخامة داخلها وكذلك الأماكن الطبيعية التي تزورها خلال الرحلة فقال: "الكروز يعني تيجي تستمتع ما شاء الله شيء غير عادي، لكن الأجمل هو المشاهد الطبيعة على متن السفينة".

أحدث الاعمال الفنية التي شارك في بطولتها فايز المالكي

فايز المالكي عاد من جديد للأعمال السينمائية بعدما شارك في بطولة فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني والذي تم الانتهاء من تصويره خلال الفترة الماضية، وتعد مشاركة الفنان فايز المالكي في الفيلم من كبرى المفاجآت التي أعلن عنها صناعه أثناء تصوير مشاهده في العاصمة السعودية الرياض في شهر يناير الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من حلا شيخة، وماجد الكيدواني، وسوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج سارة وفيق.