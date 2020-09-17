انطلاق عرض الفيلم السعودي الأميركي "المحارب العربي" على "Shahid VIP"

الفيلم السعودي الأميركي "المحارب العربي" انطلق عرضه اليوم الخميس 17 سبتمبر، والفيلم من إخراج أيمن خوجة وبطولة الممثل البريطاني- المصري أمير المصري، حيث يعرض منصة "شاهد VIP" حصرياً .

تفاصيل فيلم "المحارب العربي"

وبحسب بيان رسمي صادر عن mbc، تدور أحداث الفيلم حول الشاب السعودي أنمار، الذي يدرس في الولايات المتحدة ويمتلك موهبة رياضية فذّة تمكنه من أن يصبح لاعب كرة قدم بمواصفات عالمية. يواجه أنمار مصاعب ومطبّات تعترض تحقيق طموحه، أبرزها معارضة والده والتهديد بإعادته إلى بلده ومنعه من إتمام تعليمه في الولايات المتحدة، إضافةً إلى ما يتعرّض له من مضايقات عرقية من بعض أعضاء فريقه. هل سينجح أنمار في تحقيق حلمه رغم الصعوبات التي تعترض طريقه؟

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: باتريك فابيان، وكونور ديل ريو وأيمن سمّان، وآخرين.

محتوى غربي متميز على منصة شاهد

إلى جانب المحتوى العربي الغني والمتنوع الذي يتوفر على "شاهد VIP" تحت "أعمال شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى" وغيرها، يحفل شهر سبتمبر بمجموعة كبيرة من العناوين الغربية التي تتضمن عروضاً أولى وحصرية، التي تناسب أذواق محبي المسلسلات والأفلام الغربية على اختلاف أنماطها وتنوّعها. تتضمن بعض أبرز تلك العناوين:

في عرض أول وحصري على "شاهد VIP"، فيلم الخيال العلمي: Lucy in the Sky: بطولة نتالي بورتمان، جون هام، زازي بيتز.

في عرض أول وحصري على "شاهد VIP"، المسلسل الدرامي المليء بالجريمة والغموض والتشويق

تشويق.

The Crimson Rivers، من بطولة أوليفييه مارشال، إيريكا ساينتي، كلود بيرون.

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في عرض أول وحصري على "شاهد VIP"، المسلسل الدرامي البوليسي The Bridge، من بطولة صوفيا هيلين، رافاييل باترسون، ساره بوبيرغ.

الفيلم الكوميدي الخيالي المليء بالسحر والتشويق Mary Poppins Returns، من بطولة إيميلي بلنت، لين مانيويل ميراندا، بين شيشو، إيميلي مورتيمر.

المسلسل الدرامي Code Black، من بطولة: ماريسا غاي هاردن، هاري فورد، بنجامين هولينجوورث.

المسلسل البوليسي المليء بالأكشن والتشويق The Missing، من بطولة تشيكي كاريو، جيمس نيسبيت، آناستازيا هيل، ديفيد موريسي.

فيلم Speed الذي بات من كلاسيكيات الأكشن في هوليوود بعد إنتاجه في عام 1994، من بطولة كيانو ريفز، ساندرا بولوك.

فيلم الأكشن والتشويق The Transporter من بطولة جايسن ستايثام، كي شو، مات شازل.

فيلم الأنيميشن الذي يناسب جميع أفراد العائلة Spies in Disguise، من أصوات ريتشل بروسنان، جاريت برونو، كلير كروسبي.