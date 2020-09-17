نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. جاكي شان يتعرض لحادث غرق في المقال التالي
وكان يوجد في القارب جاي شان وفنانة أخرى حيث حوصرا الثنائي بين صخرة والقارب الذي كانا فيه.
وكان "شان" عقب هذا الحادث قائلا: "إنها لقطة فيلم عادية، لكنني كدت أن أغرق أثناء تصويرها. انقلب القارب وكنت عالقا تحت الماء لا أتذكر تماما ما حدث بالضبط. كان الأمر كما لو أن هناك قوة إلهية تساعدني. دفعت القارب بعيدا، و"بوم"، أخذني التيار المائي للخارج".
وكانت هذه اللحظة مرعبة بالنسبة لطاقم التصوير والعمل بأكمله، ولكن لحقتها لحظة خروج رأس جاكي شان من المياه ليبحث عن ميا شريكته.
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