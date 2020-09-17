نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإحتفال بعيد ميلاده.. نادر حمدي الشكر لمحبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان نادر حمدي التفاعل مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية. حيث شارك نادر جمهوره منذ قليل بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق نادر علي الصورة وكتب : أنا بشكر كل اللي افتكروني وبعتولي رسائل تهنئة بعيد ميلادي .. من قلبي بجد انبسطت جداً وربنا يخليكم ليا. ونالت الصورة إعجاب الكثير من محبيه وتباينت التعليقات منها " عيد سعيد عليك يا حبيبي ، وأضاف آخر ربنا يسعدك ويباركلك يارب "



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد الإحتفال بعيد ميلاده.. نادر حمدي الشكر لمحبيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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