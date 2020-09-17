3 حفلات لـ " الليلة الكبيرة والسيرة الهلامية" بمسرح ساحة الهناجر

ينطلق غدًا الجمعة، الجزء الرابع من برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع الجهات التابعة للقطاع، على مسرح ساحة الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

حيث يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، أيام ١٨و١٩و٢٠ سبتمبر الجارى، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

يعقبه العرض المسرحي "السيرة الهلامية" من انتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، والبطولة للفنانين" محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصرى، حسن عبدالله، رامى عبد المقصود، بلال على، مصطفى السعيد، مها حمدى، محمود سليمان"، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدى، تعبير حركى سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.

وتبدأ حفلات البرنامج يوميا فى السابعة والنصف مساء، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر ٢٠ و٣٠ جنيها.