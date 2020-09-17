حسمت عارضة الأزياء نيكول بوتارلسكي حبيبة النجم العالمي براد بيت الجدل حول الأقاويل التي تتردد عن كراهيتها الشديدة للنجمة العالمية انجلينا جولي.
ونشرت نيكول بوتارلسكي صورة لها بفستان قصير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: "لا تكرهوا أحد".
يشار إلى أن هناك شائعة انتشرت على مدار الأيام الماضية كانت مصدرها مجلة life & style التي أشارت إلى أن النجم العالمي براد بيت ينتظر طفلا من الممثلة العراقية عليا شوكت بعد مرور فترة على ارتباطهما.
من جانبه، نفي gossip cop الموقع المتخصص في رصد شائعات المشاهير ما تردد حول الأمر نافيا من الأساس وجود علاقة عاطفية بينهما.
وقال موقع Geo news في تقرير له، إن براد بيت لا تجمعه سوى علاقة صداقة بـ عليا شوكت التي تواعد شخصا آخر، لافتا إلى أن النجم العالمي طمأن جينفير أنيستون بخصوص هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حبيبة براد بيت توجه رسالة إلى طليقته إنجلينا جولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.