أخبار الفن | كواليس أغنية رفقًا لـ أصالة.. الجمهور يطارد بهاء سلطان

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

حرص العديد من المطربين على تقديم أغاني تضمنت موضوعاتها نوع من أنواع عزة النفس والشموخ، كان آخرها أغنية "قط وفار" للفنانة سميرة سعيد، والتي طرحتها مؤخرًا من خلال القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، نستعرض لكم أبرز تلك الأغاني من خلال التقرير التالي:

استضاف موقع "دوت الخليج" الفنان محمد نور، لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" وللحديث عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لها في الفترة المقبلة.