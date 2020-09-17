الارشيف / فن ومشاهير

ميس حمدان تعلن عن تعاقدها مع نصر محروس علي أغنية "صح صح"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت الفنانة ميس حمدان، عن تعاقدها مع نصر محروس علي إنتاج أغنية خليجية لها، حيث نشرت فيديو يجمعهما عبر حسابها بموقع إنستجرام وكتبت : سعيدة جداً جداً بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم الأستاذ نصر محروس، في الأغنية الخليجية "صح صح"، وإن شاء الله تكون فاتحة خير وتعاون مثمر وربنا يكتبلنا النجاح.

وتابعت قولها: إن شاء الله الأغنية سيتم طرحهت بعد أيام ويارب تعجب كل المتابعين في الخليج والمغرب العربي والوطن العربي.

وهنأها الكثير من متابعيها منهم الفنان محمد مكاوي وكتب :" مبروك يا ميس " ، أغنية "صح صح" من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

وفي سياق آخر، شاركت ميس حمدان مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميس حمدان تعلن عن تعاقدها مع نصر محروس علي أغنية "صح صح" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا