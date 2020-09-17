بالأحمر.. نورهان شعيب تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور

تحرص الفنانة نورهان التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور ومن حياتها اليومية والفنية، حيث شاركت جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت نورهان بالصورة من داخل سيارتها مرتدية شميز باللون الأحمر ونسقت معه نظارة شمس حمراء ، وتركت سعرها القصير منسدلاً ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير ومن أبرز التعليقات "قمر ياروحي".