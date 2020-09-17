ريهام أيمن تبهر متابعيها بتيشيرت اسود والجمهور "براءة"

شاركت الفنانة ريهام أيمن، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "أيمن" في الصورة بشعر قصير وبنطلون جينز، وتيشيرت إسود وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "عسل يا فنانة ريهام أيمن والله"،"منتهى البراءة والجمال والطعامة". يذكر أن الفنانة ريهام أيمن كانت آخر مشاركتها الدرامية مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام، وأحمد فلوكس ورشا مهدي، وتزوجت من شريف رمزي عام 2015 ودائما ما تشارك "أيمن" أحدث جلسات تصوير لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع زوجها وأبهرت متابعيها بإطلالتها خلاص موسم الصيف هذا العام.

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