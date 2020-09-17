نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها فى الراقصة والسياسي بهذا المشهد.. شاهد

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها في فيلم الراقصة والسياسي الذي طرح عام ١٩٩٠ ، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام حوارا لأحد المشاهد المهمة بالعمل.

وجاء الحوار كالتالي:انتى عايزة إيه بالظبط ؟

= الموافقة على دار للأيتام.

- مقدرش أعملك حاجة... مقدرش أتوسّط لرقاصة.

= إيه الحكاية رقاصة رقاصة ! ما احنا الاتنين زى بعض يا عبدالحميد.

- إنتى قليلة الأدب.

= وإنت كداب.. عشان بتكدب على نفسك قبل ما تكدب على الناس.. كل واحد فينا بيرقص بطريقته " أنا بهز وسطى وإنت بتلعّب لسانك وتخطب"

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- الفرق شاسع يا عالمه يا ...

= أنا اقولك الفرق... احنا الإتنين بنطلع فى التليفزيون... أنا الناس بتتفرج عليا، وانت اول لما بتطلع الناس بتقفل التليفزيون.. " عشان إنت رقصك ملوش جمهور.. إنما أنا رقصى ليه جمهور".. عارف ليه ؟

- لإن بضاعتك رخيصة.. هدفك تشعللى الغرايز المكبوته عند الناس.. إنتى شغلك الإثارة.

= إسم الله على مقامك الرفيع.. "" وإنت شغلك يبقي إيه لما توعد الناس بمستقبل مشرق، ويجى بكرة ميطلعلوش شمس "".



وكانت قد استرجعت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "كشف المستور"، من خلال فيديو لأحد المشاهد به، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت نبيلة عبيد معلقة على الفيديو: "فيلم كشف المستور قصة الكاتب الكبير وحيد حامد، اخراح المبدع عاطف الطيب، مشهد مليان شجن و حزن و حب... ناس كتيرة بتحب المشهد ده و انا اولهم.".



وشاركت نبيلة عبيد مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.