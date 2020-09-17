نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي يمازح جمهوره بصورة من أمام البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان أحمد فتحي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور ومن حياته اليومية والفنية.

ونشر أحمد فتحي صورة جديدة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وظهر بالصورة من أمام البحر ، ومازح جمهوره معلقاً :" ازاي النخلة دي طالعة من البحر ، حاجة غريبة جداً"، وعلق أحد المتابعين وكتب : القمر أبو دم خفيف.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فتحي فيلم "الغسالة" وهو من بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.