بأغنية "باين حبيت" للهضبة.. ياسمين عبد العزيز تشعل "إنستجرام"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". ووضعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع الصورة أغنية الهضبة "باين حبيت"، وظهرت في الصورة بشعر منسدل على كتفها وتيشيرت إسود. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع شريف منير وكريم فهمي وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية. والجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز دائما تشارك صورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وتبهر متابعيها بإطلالتها المتألقة.

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