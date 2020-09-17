نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ياسمين عبد العزيز تروج لحلقة أحمد العوضي مع منى الشاذلي في المقال التالي
ومن المقرر استضافة النجم أحمد العوضي في حلقة خاصة من برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي يوم الخميس في تمام الساعة الـ9:00 مساء والمذاع على قناة "cbc".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع شريف منير وكريم فهمي وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
والجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز دائما تشارك صورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وتبهر متابعيها بإطلالتها المتألقة
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