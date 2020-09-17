ممدوح الشناوي يشوق جمهوره لمسلسله الجديد "خيط حرير"

غازل الفنان الإعلامي والفنان ممدوح الشناوي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر ممدوح بالصورة من بيروت وعلق قائلاً :"يارب .. صباح الخير من لبنان ..صباح الخير من بيروت.. ولسة البي جاي أحلي إن شاء الله.. قريباً خيط حرير".

مسلسل "خيط حرير" من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، بطولة مى عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار،

مسلسل "خيط حرير" هو العمل الرابع الذى يجمع مي عز الدين بالمخرج إبراهيم فخر، بعد تقديمهم مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

والجدير ذكره أن ممدوح الشناوي تألق في السباق الرمضاني الماضي بمشاركته في مسلسل "النهاية " والذي حقق خلاله نجاحاً ملحوظ برفقة مجموعة من الفنانين منهم يوسف الشريف ، ناهد السباعي وآخرين.