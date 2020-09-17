بفستان منقط.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور علي "إنستجرام"

تحرص الفنانة نسرين طافش التفاعل الدائم مع محبيها بصور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية، وغازلت نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابه بموقع "إنستجرام". حيث ظهرت بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل منقط باللون الأصفر ، وعلقت قائله: "ولأن وجهك من رضا.. سبحان من بسط الرضا". وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : ربنا يديم عزك يا ملكة. والجدير ذكره أن نسرين طافش تشارك حاليًا في مسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش، وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

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