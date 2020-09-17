نيللي كريم تستعيد ذكريات الماضي بصورة مع عبد المنعم مدبولي

شاركت الفنانة نيللي كريم صورة قديمة لها جمعتها بالفنان عبد المنعم مدبولي وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت قد شاركت أحد الصفحات التابعة لنيللي كريم هذه الصورة قائلين: "نيللي مع العظيم عبد المنعم مدبولي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مسلسل "100 وش" بالتعاون مع آسر ياسين، وعلا رشدي وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

والجدير بالذكر أن فريق عمل مسلسل "100 وش" يستعدون لخوض الجزء الثاني من المسلسل والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021.