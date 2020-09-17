نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تتألق في أحدث ظهور علي "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص المطربة أصالة، التفاعل الدائم مع محبيه بصور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية، وشاركت أصالة جمهورها بصورتين لها عبر حسابها الرسمي بموثع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أصالة بالصور أنيقة مرتدية فستان باللون الأسود، وعلقت قائله: "بعث الله لنا رسائله يهزنا يمتحن العقل فينا.. يكشف النفوس يبعث الصبر..ولكن بسهولة قصوي إن سلمنا للصدق روحنا.. سنرسل رسائل الله.. فالحمد لله الذي عمر روحي رعاية وامتحان.. لا تستسلم".

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات منها " ملكة الجمال وأميرة الغناء".

وطرحت أصالة مؤخرًا البوم "لا تستسلم" ، ويضم الألبوم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني،".