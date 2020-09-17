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إصابة نجمة الأوبرا العالمية آنا نتريبكو بكورونا

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ألغى مسرح البولشوي أوبرا "دون كارلوس" لإصابة الفنان، إلدار أبدوراكوف، بالفيروس التاجي. أما نجمة الأوبرا العالمية، آنا نتريبكو فكان يجب أن تؤدي أحد الأدوار الرئيسية في تلك الأوبرا.

ثم ورد خبر إصابة الفنانة نفسها بمرض التهاب الرئتين الذي سببه الفيروس التاجي.
وكتبت الفنانة في مدونتها على "إنستغرام " : مضت 5 أيام على إقامتي في المستشفى. وأنا مصابة بمرض التهاب الرئتين الناجم عن فيروس واعتقد أن الشفاء قريب. وقمت بعزل نفسي فورا بعد أن أحسست بمرضي، رغم أن نتائج كشف الفيروس كانت سلبية. وزرت المستشفى حيث قدم لي الأطباء مساعدة طبية. وسيكون كل شيء على ما يرام".

وأوضحت الفنانة قائلة "كنت أواجه خيارا: إما أجلس في البيت معزولة وخائفة من الإصابة بالفيروس، أو أرقد في المستشفى لمدة قصيرة وأتعافى سريعا وأواصل أداء مهنتي".

يذكر أن مسرح البولشوي أفاد يوم 10 سبتمبر بإصابة فنانه إلدار ابدورازاكوف بالفيروس التاجي. وقررت إدارة المسرح إلغاء أوبرا "دون كارلوس" حيث يقوم الفنانون، أبدورازاكوف، آنا نيتربكو، يوسف أبوازوف، أهوندا كولايفا وألتشين أزيزوف بأداء أدوار فيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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