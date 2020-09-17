بالأحمر الكلاسيكي.. رايا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

وحيث ظهرت رايا بالصور أنيقة وجميلة كعادتها مرتدية بنطلون أسود وشميز شتوي باللون الأحمر ونسقت معه حزام باللون الأسود ، وتركت شعرها ااقصير منسدلاً.
وعلقت علي الصور وكتبت : قرأت الاقتباس في اليوم الآخر ، اعطها أحمر وستحكم العالم .
والجدير ذكره أن" ريا " تقدم حالياً برنامج" سكوب وز ريا " وهو برنامج اشتهر باستضافتة للفنانين العرب والعالميين، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها mbc2، وفي كل حلقة يستعرض البرنامج أحدث الأخبار الفنية الغربية والعربية، ويلتقي بالنجوم العالميين والعرب، وكذلك يعرض مشاهد من فيلم جديد أو حدث سينمائي، إضافة إلى مقتطفات من العروض الأولى للأفلام، والحفلات، بالإضافة إلى زيارات مواقع تصوير الأفلام ولقطات من وراء الكواليس.
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