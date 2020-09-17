إيمان عبد الغني تكشف سر أغنية "تخونوه"

وتابعت إيمان عبد الغني، من خلال استضافتها في حلقة خاصة من برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائله أن ليلى مراد وافقت على إعطاء اللحن لعبد الحليم حافظ بدون تردد، وذلك على الرغم من حبها لبليغ حمدي قبل رؤيته بسبب لحن هذه الأغنية.
يذكر أن إيمان عبد الغني، مطربة مصرية وخطفت الأنظار منذ الوهلة الأولى لظهورها في ذا فويس، وقد انتقلت إلى المرحلة النهائية بالبرنامج وتنافس معها على اللقب كلًا من مهدي عياشي ورضوان الأسمر وفهد مفتخر.
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