ابنة المطربة مي عمر ترسم إسعاد يونس والأخيرة توجه لها رسالة

وعلقت إسعاد يونس على الصورة قائلة "وآدي رسمة تانية من صديقتي الصغنونة برضه زينة إبنة المطربة الرائعة مي فاروق، ميرسي يا زينه يا حبيبتي، تسلم إيدك".
كشف الفنان أحمد حلمي عن قصة حبه لزوجته منى زكي مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة وكان وقتها يعمل مخرجا، مشيرا إلى أن بداية علاقته بها، كانت في أحد الأعمال.
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