مها محمد ترد بالفيديو على أنباء طلاقها والسبب في عدم ظهورها بصحبة زوجها

مها محمد الفنانة الكويتية ردت عن الأسئلة التي تم طرحها من قبل العديد من متابعيها خلال الأيام الماضية حول انفصالها عن زوجها، والسبب الذي جعلها لا تظهر معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت النجمة الكويتية حقيقة انفصالها والاتفاق الذي وقع بينها وبين زوجها.

مها محمد تكشف حقيقة طلاقها

مها محمد نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو تحدثت من خلاله عن الشائعات التي تم تداولها حول طلاقها من زوجها حيث طرح العديد من متابعيها هذا السؤال عليها، مما جعل الفنانة الكويتية تنفي هذه الشائعة وأكدت أنها لم تظهر من قبل من أجل أن تنفيها لأنها لم تكن ترى أن هناك حاجة لذلك فقالت: "تضحكني بعض التعليقات التي تطلب مني أن أظهر من أجل تأكيد طلاقي، فلماذا أقول هذا وأنا متزوجة ومعي زوجي وعائلتي، فلماذا أظهر وانفى ما يقوم البعض بترديده وهو غير صحيح وليس معنى عدم ظهور زوجي معي في الفيديوهات لا يعني أننا انفصلنا".

on Sep 17, 2020 at 8:22am PDT

سبب عدم ظهور زوج مها محمد معها على وسائل التواصل الاجتماعي

مها محمد تحدثت كذلك عن السبب الذي جعل زوجها لم يعد يظهر معها على وسائل التواصل الاجتماعي كما كان يحدث في الماضي، حيث أوضحت أنه لا يفضل الظهور، وأنهما اتفقا على الظهور معا في المناسبات فقط، وليس بشكل مستمر فقالت: "لقد اخذنا قرارات بأن نظهر معا في السفر أو الرحلات، ولا نظر في فيديوهات جديدة على (سناب شات) وغيره، فزوجي لا يحب الظهور، والرسائل التي تصل وتسأل عن زوجي محمد أقول لهم أنه موجود".

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إصابة نجل مها محمد بفيروس كورونا

مها محمد قد مرت أسرتها بأزمة بسبب إصابة ابنها فيصل بفيروس كورونا خلال شهر مايو الماضي، وطلبت الفنانة الدعاء لنجلها الذي كان يعاني أيضا من متاعب صحية قبل الإصابة بكورونا مما تسبب في إثارة خوف الفنانة على نجلها فكتبت مها محمد عبر حسابها على "سناب شات":" حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا.. وهو زارع كلى.. دعواتكم لا تنسونا بدعائكم.. اللهم إني استودعتكم ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك"، وكانت مها محمد قد كشفت عن مرض ابنها منذ 5 سنوات وأكدت إصابته بفشل كلوي قبل زراعته للكلى وإصابته بفيروس كورونا مؤخراً.

مها محمد آخر الأعمال التي شاركت فيها مسلسل "روتين" الذي تم عرضه في عام 2018، وشارك في بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الكويت