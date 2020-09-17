محمد الشرنوبي ينشر كليب جديد من زفافه:"فيه حروب لمحاولة حذف الأغنية"

محمد الشرنوبي يبدو أنه قرر مواصلة استفزاز خطيبة ومديرة أعماله السابقة، سارة الطباخ، وتجاهل الأزمة بينهما، التي لازالت مستمرة حتى الآن، بسبب مخالفته بنود التعاقد بحسب اتهامات الطباخ له.

محمد الشرنوبي يعبر عن استيائه من سارة الطباخ بفيديو من زفافه!

محمد الشرنوبي قرر اليوم الخميس، نشر مقطع فيديو من حفل زفافه على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام؛ والذي قام فيه الشرنوبي وقتها بإهداء أغنية "قلبي ارتاح" لزوجته، وبعدها نشر كليب الأغنية عبر حساباته، ثم حُذف بسبب أزمته مع سارة الطباخ، إلى أن قرر أن يشارك جزء منه مجددًا اليوم.

ويبدو أن محمد الشرنوبي قرر التعبير عن استيائه من أزمته الحالية مع سارة الطباخ، بنشر مقطع فيديو من أغنية حفل زفافه عبر حسابه على انستجرام، وعلق على الفيديو قائلًا: "بعد حرب ومحاولات عنيفة إن الأغنية دي ماتنزلش وماتبقاش موجودة .. لقيت إن ده الفيديو الوحيد اللي موجود من فرحي ودي حاجة أنا من حقي كإنسان إني اشاركها مع أي حد حابب أشاركه فرحتي".

زوجة محمد الشرنوبي تعلق على فيديو زفافها

وأضاف محمد الشرنوبي: "أكيد مفيش أهم ولا أحسن منكم أشارككم أحلى وأهم لحظات في حياتي.. الفيديو دلوقتي موجود على يوتيوب.. وطبعاً لسة هيبقى محاولات إن الفيديو يتمسح والأغنية ماتبقاش موجودة"، إلا أن سارة الطباخ لم تعلق على ما كتبه الشرنوبي حتى الآن.

من جانبها حرصت زوجة محمد الشرنوبي على التعليق على الفيديو الذي وثق لقطات من زفافهما، وقالت: "أحلى مفاجأة حد عملها لي في حياتي.. إحساس كان حلو أوي إن يوم فرحنا ألاقيك مجهزلي مفاجأة زي دي.. ربنا يخليك ليا وأنت دايماً مفرحني".

Advertisements

كما حرص عدد من أصدقاء وزملاء الفنان الشاب، على التعبير عن إعجابهم بحالة الرومانسية التي تجمع بزوجته، ومن بين هؤلاء أحمد حاتم وأنغام وهنا الزاهد وآخرين.

أغنية زفاف محمد الشرنوبي تشعل خلافه مع سارة الطباخ مجددًا

في شهر يونيو الماضي، كان الخلاف قد اشتعل بين المطرب المصري والمنتجة سارة الطباخ بسبب طرح الشرنوبي لأغنية "قلبي ارتاح" لأول مرة والتي تعاون فيها مع شركة روتانا، حيث أصدرت بيانًا هاجمت فيه خطيبها السابق، واتهمته بمخالفة بنود التعاقد بينهما مجدداً والإصرار على تجاهل النزاع القانوني بينهما بتعاقده مع شركة أخرى رغم التزامه بعقد مع شركة سارة، كما حذرت من التعاقد معه.

وتجاهل محمد الشرنوبي وقتها أزماته وخلافاته مع سارة الطباخ والتي تجددت مؤخراً بعد فشل المصالحة القصيرة التي تمت برعاية غرفة صناعة السينما المصرية، ولكنها سرعان ما فشلت بعد اتهام سارة الطباخ للشرنوبي بعدم الالتزام ببنود التعاقد والاستمرار في تجاهل الشركة.