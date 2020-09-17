جلسة تصوير صيفية لحنين ابنة نوال الكويتية تخطف الأنظار..شاهدوا كيف كبرت

نوال الكويتية قررت الكشف عن أحدث صورها مع ابنتها حنين، اليوم، الخميس، تزامنًا مع عيد ميلاد طفلتها العاشر، الذي يوافق 17 سبتمبر، حيث نشرت عدة صور عبر حسابها على انستجرام، خلال قضائها عطلتها الصيفية رفقة أسرتها.

أحدث ظهور لـ حنين ابنة نوال الكويتية

نوال الكويتية نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بابنتها حنين، خلال استمتاعهما بأوقاتهما في الإجازة الصيفية، وظهرت ابنة الفنانة نوال الكويتية وهي مرتدية ملابس مشابهة لوالدتها، وتحتضنها وتقبّلها، وعبرت نوال عن مدى حبها الشديد لابنتها في يوم ميلادها، وعلقت على الصور قائلة: "ربي يحفظ لي بنيتي ويطول بعمرها".

نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر

وتلقت نوال الكويتية التهاني من قبل عدد من متابعيها، الذين تمنوا لابنتها حنين السعادة والنجاح في حياتها، وعبروا عن مدى إعجابهم بصورها مع ابنتها، من جانبها حرصت نوال على إعادة نشر تهاني متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، موجهة الشكر لكل من هنأ ابنتها بعيد ميلادها العاشر.

الجدير بالذكر أن نوال الكويتية حرصت على مساندة شعب لبنان مؤخرًا بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت، وقررت تسجيل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، لكي تهديها إلى لبنان وشعبها في هذه الظروف الاستثنائية.

تفاصيل أغنية نوال الكويتية لـ لبنان

المطربة نوال الكويتية قد سجلت بالفعل مؤخرًا أغنية لبنانية موجهة إلى دولة لبنان وشعبها، وهي من كلمات وألحان صلاح الكردي وكان من المقرر طرحها خلال الفترة الحالية، إلا أنها فاجئت الجميع بنيتها لتأجيل طرح الأغنية.

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ووقتها ذكر برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر قناة MBC 4، أن أغنية نوال الكويتية الجديدة تحمل طاقة إيجابية للشعب اللبناني، وتعبر نوال من خلالها عن حبها للبنان، كما أنها ذكرت فيها أيضًا اسم الفنانة الكبيرة فيروز، لكن نوال قررت في اللحظات الأخيرة تأجيل طرحها واستبدالها، بأغنية منفردة أخرى باللهجة الخليجية.

وتردد أن نوال الكويتية فضلت طرح أحدث أغانيها التي ستهديها إلى لبنان، حتى تهدأ الأوضاع الحالية ويخرج لبنان وشعبه من حالة الحزن التي يعيشوها حاليًا.