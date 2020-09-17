تحرص الفنانة رانيا يوسف ، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. حيث شاركت رانيا، منذ قليل مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر رانيا بالصور بإطلالة أنيقة ومبهرة مرتدةي فستان طويل قط باللون الذهبي ، وتركت شعرها منسدلاً. وعلق أحد المتابعين وكتب : جميل أوي السيشن يا مدام رانيا وجميل اللون الدهبي علي بشرتك. يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رانيا يوسف تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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