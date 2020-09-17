بإطلالة جرئية.. مروة الأزلي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور

تحرص الفنانة مروة الأزلي، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية . حيث شاركت مروة منذ قلي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت مروة بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية بنطلون باللون الأسود وشميز قصير يبرز ملامح جسدها ، وعلقت علي الصورة قائله :" لا يهمني رأيك بي ، أنا لا أفكر فيك علي الإطلاق". يُشار أن مروة الأزلي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،إنتاج سينرجي وبطولة محمد رمضان،أحمد زاهر، نور،عبد العزيز مخيون،روجينا، صفاء الطوخي،نجلاء بدر،دنيا عبد العزيز،إدوارد،رحاب الجمل،ريم سامي،أحمد داش،محمد حاتم، حازم إيهاب،سلوى عثمان، إنعام الجريتلي، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

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